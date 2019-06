Suite à la WWDC 2019, iOS 13 révèle de nouvelles fonctions qu’Apple n’a pas pris le temps de présenter au cours de la conférence. Il y a en effet plusieurs nouveautés cachées.

Navigation dans la barre de défilement

Apple indique que cette nouvelle fonctionnalité d’iOS 13 vous permettra de « parcourir rapidement de longs documents, pages Web et conversations en faisant glisser la barre de défilement ». Elle vous permet en fait de sélectionner le curseur à faire défiler vers la droite et de le faire glisser à la fin du document ou de la page Web en un instant.

De toute évidence, Apple a également maintenu le glissement régulier, qui reste inchangé.

Zoomer du texte et accès au mode Bureau dans Safari

Au lieu d’avoir à taper trois fois pour agrandir le texte d’une page Web, Safari propose désormais une option permettant de zoomer sur la barre d’adresse. Il vous suffit donc de la toucher une fois et de sélectionner le niveau de zoom souhaité. À partir de ce même menu, vous pouvez également demander le nouveau mode de bureau si le site Web ne s’affiche pas correctement dans la vue mobile, ou vous pouvez activer ou désactiver l’option Vue en lecture ou masquer la barre d’outils pour obtenir une zone de lecture plus large.

Précisons également que Safari gère les téléchargements de la même manière que son homologue sur Mac.

Options de formatage de texte enrichi (RTF)

Apple a ajouté un nouveau menu pour le formatage “bureautique”. Vous pouvez modifier la police, le style, la taille et les couleurs directement à partir de la nouvelle barre d’outils du clavier.

Maintenant, il existe également des options pour l’alignement du texte, les listes numérotées et à puces, l’indentation et le texte barré, en plus des caractères gras et italiques. Ces options sont présentes dans la nouvelle barre d’action située au-dessus du clavier standard. Elle ajoute également des options de pièce jointe, notamment la possibilité de numériser, d’insérer une photo ou une vidéo, d’ajouter des pièces jointes et d’insérer des dessins.