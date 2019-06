macOS Catalina n’inclut plus iTunes, le logiciel qui depuis des années était la plaque tournante de la gestion des périphériques multimédia et iOS sur Mac. Ce nouveau système d’exploitation remplace ce logiciel par 3 nouvelles applications, mais iTunes est-il vraiment mort ?

Après 18 ans, sur Mac, nous ne verrons plus la chère icône iTunes. Le centre de divertissement Mac a pris sa retraite. Il a été remplacé par trois applications différentes : Musique, Apple TV et Podcasts. Entre autres choses, l’iTunes Store disparaît également sur iOS 13, car les utilisateurs devront accéder à Musique pour acheter de la musique ou à l’application TV pour acheter et louer des films.

La même chose se produira sur MacOS Catalina : avec l’application Musique, nous allons gérer les bibliothèques de musique et les achats de nouvelles chansons. Avec l’application TV, nous pourrons acheter et louer des films, ainsi que accéder aux nouveaux services TV d’Apple. Avec l’application Podcast, nous téléchargerons et écouterons nos podcasts préférés.

En pratique, cela signifie que nous devrons utiliser différentes applications pour faire ce que nous avions fait auparavant avec iTunes. En bref, ce qui était autrefois le “centre multimédia” du Mac, avec tous les avantages et les inconvénients, a été déplacé dans trois applications différentes qui, en substance, offrent les mêmes fonctions qu’iTunes.

Bien entendu, Apple a apporté des améliorations, en particulier en ce qui concerne l’interface utilisateur, mais les étapes d’achat, d’écoute ou de consultation seront toujours les mêmes. De plus, nous ne disposerons plus d’un centre complet nous permettant de synchroniser et de sauvegarder des iPhone et des iPad.

En fait, avec macOS Catalina, nous devrons utiliser le Finder pour gérer nos périphériques iOS. Après avoir connecté un iPhone ou un iPad, le périphérique apparaîtra dans la barre latérale du Finder, comme toute clé USB. En cliquant sur l’appareil iOS, vous ouvrez une nouvelle interface très similaire à celle d’iTunes :

Exactement. C’est comme iTunes. À partir de là, nous pouvons gérer notre iPhone comme d’habitude, y compris la synchronisation, la sauvegarde et d’autres options. Sous Windows, cependant, rien ne changera. iTunes continuera d’exister comme toujours. Nous devrions simplement nous habituer à utiliser trois applications différentes pour accéder à du contenu multimédia.

Comme beaucoup l’ont dit, ce n’est pas la fin d’iTunes, des bibliothèques de musique et des magasins. Ce n’est pas la fin d’une époque. Apple continuera à vendre de la musique et des films. Apple continuera à offrir les mêmes fonctionnalités pour synchroniser et sauvegarder un iPhone. Et ce n’est pas la fin de toutes vos bibliothèques de musique ajoutées au fil du temps sur iTunes.

En bref, iTunes n’est pas mort. Il a seulement été camouflé et multiplié.