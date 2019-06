Maintenant qu’iOS 13 est installé sur nos appareils, il est temps de parler d’un bug qui touche tout particulièrement les derniers iPhone.

Suite à l’installation d’iOS 13, Face ID a fonctionné quelque heures, avant que la situation ne change. En effet, la reconnaissance faciale ne fonctionne plus du tout. Nous avons constaté ce bug aussi bien pour déverrouiller l’appareil que dans les applications.

Précisons que ce bug de Face ID n’affecte que les iPhone XS/Max/XR et non les derniers iPad Pro. Sur notre iPad Pro 12,9″ de 2018, Face ID reste parfaitement fonctionnel. On garde également la possibilité de configurer un nouveau visage, contraire à notre expérience sur iPhone.

De fait, cet bug iOS 13 oblige l’utilisateur à saisir son code à chaque déverrouillage de l’iPhone. Il en va de même si vous avez configuré Face ID pour la saisie automatique du mot de passe dans les applications.

De toute évidence, Apple apportera une correction dans une prochaine bêta. Ce qui est sûr, c’est qu’il sera corrigé d’ici la version finale prévue en septembre.