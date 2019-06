Lors de la WWDC 2019, Apple a introduit de nombreuses nouvelles fonctionnalités, notamment l’ARKit 3 remodelé. Celui-ci prend en charge des fonctionnalités telles que le détourage en temps réel de la capture d’images animées, la capture de mouvements, le suivi de plusieurs visages, etc. Au cours d’une session approfondie sur cette nouvelle plate-forme, Apple a fourni plus de détails, notamment le fait qu’ellei se limiterait aux derniers iPhone et iPad.

La fonctionnalité d’ARKit 3 ne sera prise en charge que sur les appareils équipés de puces Bionic A12. Auparavant, ARKit prenait en charge les appareils iOS remontant à l’iPhone 6S et à l’iPad 5. Les détails sont affichés en noir et blanc au bas de la page Web :

« L’occlusion de personnes et l’utilisation de la capture de mouvement, la caméra avant et arrière simultanée et le suivi de plusieurs visages sont pris en charge sur les appareils dotés de puces Bionic A12 / A12X, ANE et TrueDepth Camera. »

Cela signifie que les dernières et meilleures fonctionnalités d’ARKit sont prises en charge par les iPhone XS, iPhone XS Max, iPhone XR ainsi que par les iPad Pro 11 et 12,9 pouces. C’est certes une restriction importante, mais raisonnable compte tenu de la puissance de calcul requise par ces nouvelles fonctionnalités.

Voici comment Apple décrit cet outil :

« ARKit 3 va plus loin que jamais auparavant, montrant le contenu des réactions indésirables naturellement devant ou derrière les personnes via People Occlusion, surveillant jusqu’à trois visages à la fois, soutenant des sessions de collaboration et plus encore. Et maintenant, vous pouvez tirer parti de la nouvelle détection des personnes dans ARKit pour intégrer le mouvement humain dans votre application. »