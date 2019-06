Avec iOS 13, Apple offre aux utilisateurs un nouveau moyen de gérer les réseaux Wi-Fi et appareils Bluetooth depuis le Centre de contrôle.

Grâce à un nouveau raccourci, il devient une effet bien plus simple de passer d’un réseau Wi-Fi à l’autre, et de changer d’appareil en Bluetooth. Il n’est plus obligatoire d’aller dans l’app Réglages, sauf si vous devez ajouter un nouveau réseau Wi-Fi ou un nouvel appareil en Bluetooth. Dans ce cas, vous pourrez toujours accéder aux réglages depuis le Centre de contrôle sur le raccourci situé en dessous.

Si vous avez installé iOS 13 bêta 1, vous pouvez tester ce raccourci en maintenant votre doigt au milieu du carré (Wi-Fi ou Bluetooth) ou sur les côtés. Cela vous donnera accès directement à ce que vous voyez sur nos images ci-dessus. À partir de là, vous choisissez le réseau Wi-Fi de votre choix à proximité ou un appareil Bluetooth présent dans la liste.

Nous vous rappelons que cette version d’iOS n’est actuellement proposée qu’aux développeurs. Toutefois, nous vous donnons la possibilité de la tester sur vos appareils avant sa sortie publique en septembre prochain. Pour ce faire, nous invitons à lire cet article : iOS 13 : Enregistrez votre UDID et accéder à toutes les nouveautés dès maintenant.

Et pour finir, voici un autre post qui vous sera bien utile : Comment installer iOS 13 sur iPhone, iPad et iPod touch 7.

Important : comme il s’agit d’une version bêta, il convient de vous dire que la présence de bugs n’est pas impossible, bien au contraire.