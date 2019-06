Aujourd’hui, nous vous proposons de profiter dès à présent de toutes les nouveautés d’iOS 13 dont la bêta 1 est sortie hier soir.

Désormais, Apple ne propose plus de profil aux développeurs. Il est obligatoire d’installer Xcode 11 bêta pour ensuite installer cet iOS à l’aide d’iTunes. De plus, il est conseillé d’enregistrer votre UDID sur un compte développeur pour éviter tout blocage de votre appareil. C’est ce que nous vous proposons dans ce post : iOS 13 : Enregistrez votre UDID et accéder à toutes les nouveautés dès maintenant ! Ne vous amusez pas à installer ce firmware sans avoir procéder à l’enregistrement de votre UDID au-préalable.

Installation via iTunes

Avant toute chose, téléchargez Xcode 11 bêta à cette adresse, et profitez-en pour télécharger le firmware qui correspond à votre appareil iOS. Mettez-le ensuite sur votre n-bureau.

De plus, nous vous conseillons de faire une sauvegarde soit via iTunes ou iCloud pour ne pas perdre vos données.

Branchez votre appareil iOS sur votre Mac

Cliquez sur “Faire confiance” sur votre Mac et iPhone, iPad, iPod touch 7

Cliquez sur Rechercher les mises à jour, tout en maintenant la touche Option sur votre Mac. Cela vous permettra de sélectionner le firmware préalablement téléchargé sur votre machine. Ainsi vous ne faites pas de restauration, mais simplement une mise à niveau de votre appareil, ce qui est bien plus rapide. Cela vous évite également d’avoir à réinstaller vos apps ou votre sauvegarde.

Durant le processus, ne débranchez pas votre appareil iOS, et n’éteignez pas votre Mac. Une fois terminé, vous pourrez enfin profiter de toutes les nouveautés annoncées à la WWDC 2019.

N’hésitez pas à nous dire dans les commentaires ce que vous pensez de cet iOS, dont la version finale n’arrivera qu’à l’automne prochain.