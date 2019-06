Apple vient tout juste de libérer la première bêta d’iOS 13, watchOS 6, tvOS 13, iPadOS, et macOS Catalina. Celle-ci est accessible seulement pour les développeurs…pour le moment. Les bêtas publiques seront disponibles au cours du mois de juillet.

En parlant d’iOS 13, Apple propose une liste complète des iPhone, iPad et iPod touch pris en charge. Cela va de l’iPhone SE aux actuels iPhone XS/Max, et iPad mini 4 jusqu’aux derniers iPad Pro 2018, et le iPod touch 7. Apple mets quelques appareils au placard au passage. Cela ne va pas faire plaisir à pas mal de monde.

Pour installer ces premières bêtas, rendez-vous sur le Dev center, et installez les profils nécessaires. Pour le Mac, il suffit d’installer l’outil dédié aux bêtas.

À noter que vous aurez besoin d’iTunes pour installer le nouvel OS de l’iPhone et de l’iPad. Ensuite, vous pourrez installer le profil de watchOS 6 sur votre iPhone sous iOS 13 bêta 1, mais pas avant.

Nous aurons l’occasion de parler des nouveautés plus en détail dans nos prochains articles. N’hésitez pas à partager vos découvertes dans les commentaires.