Pas de doute, il se trame quelque chose d’intéressant. Le nouveau firmware de l’iPad porte apparemment le nom « iPadOS ».

En effet, sur le portail des développeurs, on peut lire que « iPadOS » se trouve désormais aux côtés d’iOS, watchOS, tvOS et macOS. En revanche, cela ne signifie pas qu’Apple prévoit de proposer une sorte de macOS sur l’iPad. On en est bien loin… Toutefois, il semblerait qu’Apple ait décidé de rendre sa tablette encore plus productive.

Nous en saurons plus dans les prochaines minutes…