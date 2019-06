Sur l’App Store, il y a une nouvelle section dédiée aux applications créées par des étudiants, lauréats de la bourse de la WWDC 2019.

La section “Félicitations aux lauréats” nous permet de découvrir toutes les applications et les jeux conçus par de jeunes développeurs.

Les gagnants viennent de plus de 20 pays. Chacun de ces noms est répertorié avec les noms des développeurs et de leurs applications. En France, une seule application a été sélectionnée, il s’agit de ElsassPark de Sylvain Guillier. Son application a été conçue spécialement se garer dans Strasbourg et la CUS. Vous la trouverez en téléchargement gratuit sur l’App Store.

Les autres nations représentées sont l’Australie, l’Autriche, le Canada, la Chine, l’italien, l’Allemagne, Hong Kong, la Hongrie, l’Inde, le Kazakhstan, la République de Corée, la Norvège, la Pologne, la Russie, l’Arabie saoudite, l’Afrique du Sud, l’Espagne, la Suède et le Royaume-Uni.

Les boursiers ont reçu un billet gratuit pour la WWDC 2019 (1 500 USD), en plus des frais de voyage et d’hébergement. Une année d’abonnement au programme pour développeurs Apple est également incluse pour eux.