L’eSIM n’est plus une chimère ! Orange vient enfin de confirmer que le support ce disponible aujourd’hui pour les iPhone XS, XS Max et XR.

Bien que ces modèles d’iPhone soient commercialisés depuis septembre 2018, il aura fallu se montrer ” très très patient ” pour qu’une telle bonne nouvelle tombe. En réponse à un client, Sosh a confirmé que l’eSIM sera « disponible en fin de journée ».

Voilà une nouvelle qui risque de faire plaisir à un grand nombre d’utilisateurs qui attendent ce jour depuis des mois.

À noter que cette option sera proposée aux clients Orange et Sosh (sauf pour la Mobicarte et les forfaits Let’s go). Sur sa page dédiée, Orange, explique le processus du passage à l’eSIM, incluant également la grille tarifaire pour les différentes activations possibles. Le forfait eSIM vous en coûtera 5€/mois, sans compter les 10€ pour le renouvellement SIM vers eSIM. Vous trouverez tous les détails à cette adresse.

Orange précise également qu’elle est compatible avec les iPhone XS, XS Max et XR sous iOS 12.2 minimum.

Si cette option vous tente, vous savez ce qu’il vous reste à faire !