Après l’image du nouvel indicateur de volume sur iOS 13, Ben Geskin a partagé la capture d’écran de la nouvelle app Reminders en mode sombre.

L’image ci-dessus montre la nouvelle version de l’app Rappels, avec une interface en mode sombre. Notez que les onglets Today, Scheduled, All, et Flagged ont complètement été revus par rapport à la version actuelle, avec un graphique plus minimal et plus ordonné.

En dessous, on retrouve la section Mes listes, tandis qu’en bas à droite se trouve le bouton permettant de créer une nouvelle liste.

Dernièrement, nous avions déjà vu une image de Reminders pour iPad sur iOS 13, mais avec une interface claire.

Ben Geskin a ensuite partagé une nouvelle photo de l’indicateur de volume pouvant représenter la version finale que nous verrons dans la future version d’iOS. L’indicateur n’apparaît pas sur l’écran central, mais dans la section à gauche de l’encoche.

En pratique, lorsque nous augmentons ou diminuons le volume, l’indicateur apparaît à la place de l’heure, puis disparaît immédiatement après.