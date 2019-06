Ce soir, la WWDC 2019 débutera officiellement à 19 heures. En attendant, les développeurs peuvent déjà s’enregistrer et récupérer leur badge. Pour l’occasion, Apple leur offre son inévitable sac avec plusieurs gadgets.

Cette année, Apple a décidé d’offrir aux développeurs une veste réversible, avec une partie noire et une autre colorée avec des icônes, des logos et des émojis de différents types. Le sac contient également différents pin’s, une chemise spéciale pour les lauréats et d’autres petits gadgets.

Les vestes sont disponibles en différentes couleurs, telles que le rouge, l’orange et le cyan.

Les étudiants qui ont remporté les bourses sont hébergés au Discovery Meadow Park, situé à quelques mètres du McEnery Convention Center, où aura lieu le discours inaugural de la WWDC 2019 à partir de 19h.

iPhonote relayera en temps réel toutes les annoncés faites par Apple au sujet d’iOS 13, watchOS 6, macOS 10.15 et tvOS 13. Possible qu’Apple nous réserve d’autres surprises… Ne ratez pas ce rendez-vous !