Selon le Wall Street Journal, Apple limitera le suivi par des tiers dans les applications destinées aux enfants afin de protéger leur vie privée. La nouveauté devrait être présentée à la WWDC 2019.

La source indique que ce changement important est en cours depuis un certain temps et que, sauf surprise, il sera présenté aux développeurs lors de la conférence ce lundi 3 juin.

Comme le souligne le Wall Street Journal, de nombreux problèmes de confidentialité des iPhone sont liés à des applications tierces partageant des informations confidentielles. Parmi celles-ci, il existe également des titres spécialement conçus pour les enfants qui partagent les noms et les âges des utilisateurs. De plus, Apple a déclaré à plusieurs reprises que les problèmes mêmes liés à la confidentialité étaient ceux qui entraînaient le plus grand nombre d’échecs sur l’App Store.

Les nouvelles modifications prévues pour les applications dans la section Enfants de l’App Store devraient donc interdire l’utilisation de tout type de suivi.