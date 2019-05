Apple a augmenté la limite de téléchargement d’applications sur l’App Store à 200 Mo via le réseau cellulaire sur iPhone et iPad.

Au cours des derniers jours, il a été possible de télécharger des applications. C’est aussi le cas pour les jeux, films, podcasts et d’autres contenus de l’iTunes Store. Avant les 200 Mo par contenu, la limite était de 150 Mo.

Un contenu supérieur à 200 Mo ne peut être téléchargé que via le réseau Wi-Fi. Les utilisateurs ont souvent critiqué cette limite de téléchargements d’applications. Si cette limite pouvait avoir du sens il y a quelques années encore, alors que les forfaits opérateurs ne proposaient que quelques Go et que les réseaux LTE n’existaient pas, un blocage de ce type semble aujourd’hui anachronique. Apple fait bien de prévenir l’utilisateur lorsque certaines applications dépassent certaines tailles. Mais il conviendrait d’intégrer une fonction permettant de désactiver cette limite avec un bouton “Continuer le téléchargement”.