Le logiciel de surveillance utilisé par le Washington Post sur un iPhone normal a détecté environ 5 400 suivis d’applications qui envoyaient des données à partir du téléphone, y compris des données sensibles telles que l’emplacement et le numéro de téléphone.

Comme nous le savons tous, plusieurs rapports sur les données ont été envoyés à des entreprises telles que Google et Facebook, bien que la grande majorité de ces données soient totalement inoffensives. Ce sont simplement des développeurs qui utilisent les services d’analyse d’applications fournis par ces entreprises pour savoir comment les gens les utilisent.

L’application Privacy Pro utilisée par le Washington Post pour suivre le trafic des suivis est fournie par une entreprise qui vend des achats intégrés pour bloquer ce type de trafic. Elle est donc très intéressée par ce qui est de rendre la situation plus sérieuse. comment peut-être ce n’est pas.

En fait, nous devons clarifier ces suivis d’applications, car certains d’entre eux sont nécessaires et en faveur de l’utilisateur. En fait, il suffit de penser que certaines applications doivent envoyer des données de suivi pour fonctionner, comme Uber par exemple. Un autre exemple est celui concernant l’utilisation de ces trackers par les applications de commerce électronique et les cartes de crédit qui les utilisent pour détecter les transactions frauduleuses et bloquer leur utilisation abusive.

Cependant, un avantage indirect pour les utilisateurs est qu’un développeur d’application peut en apprendre davantage sur la façon dont les utilisateurs réels interagissent avec son application dans le monde réel, pour l’améliorer davantage en se concentrant sur les fonctionnalités fréquemment utilisées ou identifier les problèmes avec une certaine fonctionnalité ou avec l’interface utilisateur. En bref, les trackers d’applications jouent un rôle clé dans la qualité logicielle.

Une autre utilisation de ces trackers concerne les publicités, ce que personne n’aime, mais elles sont nécessaires aux développeurs, en particulier pour les applications gratuites ou les sites Web.

Le Washington Post a toutefois soulevé des doutes absolument légitimes, liés avant tout à la transparence, étant donné que nous, les utilisateurs, ne savons pas où nos données sont transmises, ce qui porte atteinte à notre vie privée. Malheureusement, des milliers de trackers transmettent des données, et, il est pratiquement impossible de comprendre lesquels sont légitimes et ceux qui ne le sont pas.

Apple a toujours été reconnue comme l’une des sociétés les plus soucieuses de la confidentialité, raison pour laquelle il est nécessaire d’ajouter des contrôles dans iOS tels que ceux intégrés à Privacy Pro.

Que pensez-vous de ce problème de confidentialité lié aux trackers d’applications ? Sont-ils une menace réelle ?