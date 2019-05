Google lance enfin son Google Nest Hub, une enceinte dotée d’un écran tactile de 7 pouces (1200×600), pour répondre à l’Echo Show d’Amazon.

Le Google Nest Hub est pourvu de nombreuses fonctionnalités dont l’assistant vocal de Google, la météo, l’actualité, Google Maps ou encore la recherche d’informations. Vous pouvez même l’utiliser pour vos recettes de cuisines, son inclinaison est idéale. Vous pouvez également relier tous vos appareils, même l’iPhone.

Il dispose de deux microphones, d’un haut parleur aussi puissant que le Google Home, et d’un capteur de lumière ambiante. Google annonce un prix de 129,99 € et une disponibilité dès aujourd’hui en deux coloris : Galet et Charbon.

Vous le trouverez chez : Boulanger, Darty, et à la Fnac à ce prix.