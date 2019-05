Après les compliments à Apple, le fondateur et PDG de Huawei Ren Zhengei a répété qu’il serait le premier à protester s’il devait y avoir des représailles officielles du gouvernement chinois contre la société Cupertino.

En réponse à une question du journaliste Tom Kackenzie Bloomberg TV au sujet d’éventuelles représailles par le gouvernement chinois contre Apple, Ren Zhengei a dit qu’il sera le premier à protester : « Je ne pense pas que cela arrivera, mais si cela arrive, je serai le premier à protester. Apple est mon professeur et avance de plus en plus. En tant que disciple, pourquoi devrais-je m’opposer à elle ? Je ne le ferais jamais »

Zhengei a saisi l’occasion pour féliciter la société de Tim Cook : « Apple est la première société mondiale. Sans Apple, il n’y aurait pas d’internet mobile. S’il n’y avait pas Apple pour nous aider à montrer le monde, nous ne verrions pas la beauté de celui-ci. »

Apple a donc trouvé un allié inattendu, Huawei, dont les paroles pourraient faire réfléchir le gouvernement chinois avant de se lancer dans une bataille contre la firme de Cupertino en réponse à la guerre commerciale déclenchée par le gouvernement Trump.