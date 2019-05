Les publicités de la campagne Apple “Get a Mac” avaient une popularité incroyable quand elles ont été diffusées entre 2006 et 2009. Aujourd’hui encore, ces vidéos sont considérées comme l’une des plus réussies (et amusantes) de l’histoire de la société. 10 ans après le dernier “Get a Mac”, l’acteur Justin Long a révélé qu’il en avait tourné près de 300 !

Dans une interview accordée à Entertainment Weekly, Justin Long, l’acteur principal, a révélé qu’il avait tourné près de 300 publicités pour Apple. Seulement, seules 66 d’entre elles avaient été diffusées. Des vidéos plus drôles n’ont jamais été publiées, car Steve Jobs craignait de détourner l’attention des produits Apple promus par la société.

Une des publicités jamais diffusée avait pour protagonistes non seulement “l’habituel” Justin Long et John Hodgman, mais également l’acteur Zach Galifianakis :

Long raconte cet épisode :

Parmi les spots rejetés par Apple et Steve Jobs, je me souviens d’un en particulier, où Zach Galifianakis portait les vêtements d’un père Noël ivre. À cette occasion, ils nous ont essentiellement dit que Steve Jobs préférait les vidéos pas trop drôles, car il pensait qu’une trop grande hilarité diminuerait le point le plus important de la publicité. Jobs croyait que si les gens se concentraient trop sur l’humour, ils perdraient de vue le produit annoncé.