Instagram a annoncé qu’il était désormais possible de créer et de visionner des vidéos au format horizontal et vertical sur IGTV. Fondée comme une plateforme vidéo dédiée uniquement au format vertical, elle révolutionne aujourd’hui son objectif initial et s’ouvre également aux vidéos horizontales.

Depuis son lancement, IGTV n’a pas eu le succès escompté et Instagram souhaite à présent relancer la plate-forme. Pour ce faire, les utilisateurs ont maintenant la possibilité de créer et partager des vidéos à la fois verticalement et horizontalement.

Sur son blog, Insatgram vous informe que ce choix a été fait à la suite des commentaires des plus importants créateurs de l’app :

« Notre vision est de faire d’IGTV une plate-forme riche en contenu, quelle que soit la manière dont ils ont été capturés. Cela permettra aux créateurs de s’exprimer comme ils le souhaitent.

Nous sommes conscients qu’il s’agit d’une évolution comparée aux débuts d’IGTV, mais nous pensons que c’est le bon changement pour les téléspectateurs et les créateurs. À certains égards, l’ouverture d’IGTV à quelque chose de plus que des vidéos verticales est similaire à celle d’instant où nous avons ouvert Instagram en plus de photos carrées. Ce choix a permis d’accroître la créativité et la participation des utilisateurs. »

