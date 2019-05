Le populaire jeu multijoueur League of Legends pourrait bientôt débarquer sur iPhone et iPad. En effet, il semblerait que Tencent et Riot travaillent actuellement sur une version mobile de ce titre.

League of Legends est l’un des jeux PC et Mac les plus joués de ces dernières années, grâce à une série de dynamiques multijoueurs capables de capturer des millions de fans à travers le monde. Selon Reuters, Riot Games collabore depuis environ un an avec Tencent pour proposer ce jeu sur l’App Store d’ici la fin de l’année ou, tout au plus, au début de 2020.

Pour le moment, il n’y a pas d’autres détails, mais les fans du jeu s’impatientent déjà…