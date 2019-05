Maintenant que la bêta de Call of Duty: Mobile est disponible, Activision partage de nouvelles informations sur le mode Battle Royale.

Ce titre se concentrera principalement sur la partie multijoueur, en essayant de tirer le meilleur parti du mode Battle Royale. Celui-ci rencontre un vrai succès auprès des joueurs, notamment sur mobile. Le mode Battle Royale appuie sur Call of Duty: Blackout Black Ops 4, mais avec beaucoup de nouveautés.

Tout d’abord, nous aurons un monde ouvert beaucoup plus vaste, avec des lieux différents tirés. Activision reprend les univers des titres les plus emblématiques de la série Call of Duty. Durant la phase bêta, Activision a activé les matchs avec un nombre limité de participants. Mais dans la version finale, il sera possible d’aller jusqu’à 100 joueurs en ligne. Selon le mode choisi, vous pourrez jouer en solo ou en équipe de 2 ou 4 participants.

Les joueurs pourront choisir l’une des six classes initiales, chacune avec ses propres capacités et fonctionnalités : Défenseur, Mécanicien, Éclaireur, Clown, Medic et Ninja. Les joueurs seront lâchés du ciel et devront chercher des armes et de l’équipement pour survivre le plus longtemps possible et éliminer tous leurs adversaires.

Activision a confirmé qu’il serait possible de jouer à la fois avec une perspective à la première et à la troisième personne.

Les développeurs travaillent également beaucoup sur le système de contrôle. Les utilisateurs pourront choisir entre des paramètres simples et avancés (avec un ciblage manuel et un meilleur contrôle du HUD et de l’arme). Chaque joueur aura également accès à un uniforme, une compétence, une arme et beaucoup plus.

Plus de détails sont disponibles sur le blog officiel d’Activicion.