Google a créé un nouveau spot publicitaire qui pointe directement sur l’iPhone pour promouvoir le nouveau Pixel 3a. Cette fois, nous parlons de cartographie et de réalité augmentée.

La campagne “iPhone X” choisie par Google pour promouvoir la gamme Pixel est axée sur la navigation et compare Apple Plan sur iPhone X à Google Maps sur Pixel 3a.

La vidéo montre la fonction AR intégrée à Google Maps. Le piéton peut voir les indications directement dans le monde réel, encadrées par la caméra. Cette fonction n’est pas disponible sur Apple Plans et sur l’iPhone X. À la fin de la vidéo, le prix des deux appareils apparaît : 999 $ pour l’iPhone X, 399 $ pour le Pixel 3a.

Google a lancé la navigation AR sur Google Maps pour le Pixel, Pixel 2, Pixel 3 et Pixel 3a. Lorsqu’ils se dirigent vers une destination par des indications piétonnes, les utilisateurs de Pixel ont désormais la possibilité de superposer des signaux d’indication, des invites et d’autres indicateurs pour avoir une idée de l’endroit où aller. La vidéo montre un utilisateur naviguant avec Apple Plans et le seul point bleu de la carte. Google Maps affiche quant à lui un radar simulé sur le Pixel 3a.

La navigation AR associe les données Google Street View à celles collectées par le parc de véhicules Google avec l’apprentissage automatique et le service de positionnement visuel (VPS). Avec ces données, les indications sont beaucoup plus précises que le GPS et le compas, en particulier en milieu urbain.

La nouvelle positive pour les utilisateurs iOS est que la navigation AR sera également disponible sur Google Maps pour iPhone. À ce stade, il n’y aurait plus de différences avec les pixels, du moins dans Google Maps.