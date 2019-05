L’iPhone XI n’arrivera que dans environ quatre mois, mais des concepts tentent de nous faire rêver en attendant le jour J. et il ne manque pas de concepts créatifs frappant Internet récemment pour deviner ce que Apple va publier.

Hasan Kaymak et Ran Avni ont en effet créé un nouveau concept d’iPhone XI lequel a droit à de réels changements. Tout d’abord, ce qui saut aux yeux, c’est le big écran OLED de 6,4 qui déborde sur les côtés.

Bien que les idées soient un peu folles, ce concept permet d’imaginer ce que pourrait être le futur de l’iPhone. En revanche, ces changements n’auront certainement pas lieu cette année. Au contraire, Apple devrait rester sur un design similaire aux modèles actuels.

Pour en revenir à ce concept, celui-ci propose une bande lumineuse autour du téléphone qui remplace les différents boutons. On note également un accès direct à des raccourcis d’applications sur le côté droit. Malheureusement, une telle chose ne serait pas pratique à utiliser. On aurait tendance à toucher cette bande à chaque prise en main. Et ne parlons même pas du côté pas pratique si l’iPhone est dans une coque de protection. Tout est possible, mais là c’est vraiment plus compliqué.

Ce concept propose également quatre modules photos au dos (8K – 120FPS) sous forme de pilule. En façade, on passerait sur un appareil photo de 13 MPX. L’appareil dispose ici d’iOS 13, de la puce A13 8 fois plus rapide que l’A12.

D’après les rumeurs, le futur iPhone aura droit un Face ID amélioré, à plus de RAM pour l’iPhone XI R, au chargement sans fil bidirectionnel et à d’autres équipements internes renforcés.

Comme d’habitude, Apple ne devrait pas dévoiler les nouveaux iPhone avant cet automne, ce qui laissera aux concepteurs le temps de nous faire encore rêver.