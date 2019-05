Après son discours à l’Université Tulane, le PDG d’Apple, Tim Cook, s’est rendu au Ellis Marsalis Music Center de la Nouvelle-Orléans. Il a annoncé qu’Apple fera don de divers équipements de production musicale.

Il a passé environ deux heures au centre de musique, où il a également rencontré les deux fondateurs, Ellis Marsalis et Harry Connick Jr. Le PDG d’Apple a parlé aux étudiants et enseignants de l’établissement et a annoncé des nouvelles importantes.

« Le Centre est la démonstration de la créativité unique de cette grande ville », a déclaré Cook. « La Nouvelle-Orléans peut être tout ce que vous voulez être en tirant parti de son immense patrimoine culturel, y compris en termes de technologie ».

Tim Cook a ensuite annoncé qu’Apple ferait don au centre de plusieurs produits. Ils seront utilisés par les étudiants et les enseignants pour créer de la nouvelle musique. Apple enverra également des experts pour des formations en logiciels et de production musicale.

À la fin de la réunion, Tim Cook a regardé un spectacle présenté par les étudiants à l’intérieur du hall très moderne.