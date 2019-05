L’application TikTok a été la plus téléchargée sur l’App Store dans le monde pour le cinquième trimestre consécutif, selon Sensor Tower.

TikTok, l’application sociale permettant de partager des clips vidéo, continue de dominer le marché des applications. Elle se classe au premier rang pour le cinquième trimestre consécutif. Au premier trimestre de 2019, l’application a enregistré 33 millions de téléchargements sur l’App Store. Elle a dépassé YouTube, Instagram, WhatsApp et Messenger, lesquelles complètent le classement des cinq meilleures applications.

Toutefois, en tenant compte des téléchargements sur Android, TikTok passe à la troisième place. WhatsApp et Messenger passent devant, et est suivi par Facebook et Instagram.

Il ressort donc du rapport que les applications sociales continuent d’être les plus téléchargées de toutes. Les exceptions sur iOS comprennent les applications telles que Netflix, Google Maps, Gmail, Spotify, Google Chrome, Amazon et Uber.

Sensor Tower confirme également que l’App Store a enregistré son meilleur trimestre de son histoire, avec 11,7 millions de téléchargements et une augmentation de 3,6% par rapport à l’année précédente. De plus, sur iPad se trouvent les applications vidéo qui dominent la liste des applications les plus téléchargées.