Le Prince Harry travaillera avec Oprah sur un documentaire pour Apple TV+

La série documentaire que nous verrons sur Apple TV+, présentée par Oprah Winfrey lors de l’événement du 25 mars, aura un autre protagoniste exceptionnel : le Prince Harry.

Oprah travaille sur deux documentaires, l’un intitulé « Toxic Labor » sur le harcèlement au travail, et une autre série sur plusieurs sujets, consacrée à la santé mentale. Le Prince Harry sera le co-créateur et producteur exécutif de cette dernière série. Oprah et Harry travaillent depuis plusieurs mois sur cette série documentaire dont la sortie est prévue pour 2020.

Pour l’occasion, le Prince Harry s’est exprimé sur le sujet : « Je suis fermement convaincu qu’une bonne santé mentale est la clé d’un leadership puissant, pour des communautés productives et pour une vie autonome, orientée vers un but précis. C’est une énorme responsabilité que de pouvoir le raconter, tout en relatant les faits, la science et la prise de conscience d’un sujet aussi d’actualité. Nous espérons que cette série sera positive, éclairante et inclusive – en partageant des histoires de tous les coins du monde d’un esprit humain incomparable qui se bat même dans les plus grandes difficultés. C’est l’occasion de mieux nous comprendre et de mieux comprendre notre entourage. Je suis incroyablement fier de travailler avec Oprah dans cette importante série. »

Apple travaille également sur des dizaines d’autres séries télévisées, films et documentaires, toujours dans le cadre de son futur service Apple TV+.