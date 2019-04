Une photo prise avec l’iPhone 6 remporte le concours photo Columbia Gorge

Les photos prises avec un iPhone ont remporté plusieurs concours photographiques dans le passé, mais récemment, c’est une photo prise avec un iPhone 6, qui a été sélectionnée.

Friends of the Columbia Gorge, une organisation à but non lucratif basée à Portland, ont annoncé cette semaine les gagnants de son quatrième concours photo annuel. Le concours a encouragé les gens à soumettre des photos appartenant aux catégories suivantes : culture, paysages, faune, fleurs sauvages et jeunes photographes.

La photo gagnante a été prise par Colleen Wright du lac Oswego, en Oregon, le 3 septembre 2018 avec un iPhone 6. Plus précisément, il s’agit d’une photo prise sur la route de Nick Eaton Ridge, située dans la zone de Eagle Creek brûlée par l’incendie de 2017.

L’image est décrite comme représentant « la lumière du soleil filtrant à travers les arbres et le brouillard du matin ». Les juges ont sélectionné l’image pour son éclairage et son “humeur”, affirmant également que « la photo résume la résilience de la nature en général et des gorges en particulier. »

Pour rappel, l’iPhone 6 a été lancé en 2014, il y a cinq ans, mais l’appareil photo semble toujours très bien tenir le coup.

› Retrouvez toutes les images gagnantes ici