L’application native WhatsApp pour iPad arrive bientôt !

Bonne nouvelle, WhatsApp travaille enfin sur le développement d’une version spécifique de son application pour iPad.

Une version native de WhatsApp signifie que l’utilisateur pourra profiter du service sans la nécessité d’avoir son iPhone à proximité et toujours connecté à Internet, comme on le fait déjà avec l’actuelle version Web. Précisons au passage que l’utilisateur pourra utiliser le même numéro sur l’iPad et l’iPhone.

Pour le moment, l’application n’est pas encore disponible, mais les gars de Wabetainfo semblent avoir déjà mis la main sur la version exclusive pour iPad :

Après avoir installé l’application iPad, ouvrez-la pour tomber sur l’écran de connexion. Après avoir enregistré votre compte, WhatsApp pour iPad sera prêt à être utilisé.