Huawei et Apple pourront-ils collaborer sur le prochain modem de l’iPhone 5G ?

Ces derniers temps, les rumeurs sont de plus en plus présentes sur les nouveautés potentielles du prochain iPhone 5G. Même s’il y a encore plusieurs parts d’ombre sur la voie qu’empruntera Apple suite aux désaccords avec Qualcomm, aujourd’hui, un scénario possible se présente sans que personne ne l’ait présumé.

Il semble en effet qu’une autre société concurrente pourrait être intéressée par la production et la collaboration exclusive avec la firme de Cupertino. Huawei, l’un des plus importants fabricants de smartphones à ce jour, dispose d’infrastructures sur lesquelles les appareils mobiles reposent pour naviguer sur le net et passer des appels.

Concept iPhone XI

Le géant chinois pourrait sauver Apple en fournissant des modems 5G pour smartphones et tablettes. Si tel était le cas, il s’agirait certainement d’un scénario radicalement différent. Bien que Huawei soit un concurrent direct d’Apple, n’oublions pas que c’est aussi une entreprise qui doit vendre tous ses produits aux meilleurs clients. L’iPhone pourrait donc être une proie résolument attrayante pour Huawei, qui pourrait décider de profiter de l’occasion pour devenir le partenaire d’Apple, et pas seulement un concurrent. De plus, Huawei ne fournirait à Apple que ses modems 5G.

L’optique ne change évidemment pas et est totalement orientée vers les produits de 2020 qui ne peuvent par conséquent être ni anticipés ni conçus plus rapidement, compte tenu des complications survenues au cours de ces dernières semaines.

Comme Qualcomm et Intel semblent incapables de fournir de bonnes garanties, Apple pourrait alors se tourner vers Huawei, telle une bonne bouée de sauvetage. La possibilité de voir un modem 5G conçu entièrement en interne par les ingénieurs de Cupertino n’a pas encore été écartée, mais Huawei peut être vu comme une option supplémentaire pour Apple.