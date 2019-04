Netflix s’explique sur l’abandon du support d’AirPlay

Récemment Netflix a arrêté de prendre en charge AirPlay sur les appareils iOS, ce qui a suscité de nombreuses discussions, au point que la société a dû expliquer aux utilisateurs les raisons de cette décision.

Sur son site, Netflix a d’abord expliqué l’abandon du support d’AirPlay était lié à des « limitations techniques », avant d’expliquer aux utilisateurs les véritables raisons de cette décision.

Apparemment, le changement est dû à l’arrivée d’AirPlay sur plusieurs téléviseurs intelligents et non à une sorte de représailles de l’annonce récente par Apple du service concurrent Apple TV + :

« Nous voulons nous assurer que nos clients profitent d’une expérience Netflix fantastique sur tous les appareils qu’ils utilisent. Avec le support d’AirPlay sur des produits tiers, il nous est impossible de distinguer différents appareils (l’Apple TV par rapport à des appareils qui ne sont pas Apple TV) ou de certifier ces expériences.

Par conséquent, nous avons décidé d’interrompre la prise en charge d’AirPlay par Netflix afin de nous assurer que nos normes de qualité pour la visualisation du contenu sont toujours respectées. Les clients peuvent continuer à accéder à Netflix via l’application intégrée sur Apple TV ou d’autres appareils. »

Les « appareils tiers » mentionnés par Netflix sont les téléviseurs LG, Samsung, Sony et Visio qui arrivent sur le marché avec le support AirPlay. Dans la pratique, les utilisateurs d’iPhone et iPad pourront bientôt utiliser AirPlay pour diffuser du contenu vidéo non seulement sur Apple TV mais également sur des téléviseurs intelligents tiers.

Bien entendu, le moment choisi par Netflix pour prendre de cette décision laissait penser que tout était lié à la récente annonce d’Apple TV+, le service de streaming vidéo concurrente présenté il y a quelques semaines, notamment parce que l’arrivée d’AirPlay sur les téléviseurs intelligents tiers est connue depuis plusieurs mois.