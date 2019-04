L’application Netflix perd le support d’AirPlay

L’application Netflix pour iOS ne prend plus en charge AirPlay, ce qui rend impossible la copie miroir sur Apple TV et sur tout autre appareil compatible avec cette technologie.

Netflix précise sur son site que AirPlay n’est plus pris en charge sur iPhone et iPad en raison de « limitations techniques ». Pour le moment, la société n’a pas fourni d’autres détails, à l’exception du fait que l’application pour iOS ne supportera plus le protocole de connexion d’Apple, utilisé sur Apple TV et d’autres appareils.

Plusieurs utilisateurs ont confirmé que la fonction n’était plus disponible, alors que sur d’autres appareils, AirPlay reste toujours actif. Il est probable que dans les prochains jours, AirPlay sera désactivé pour tous les utilisateurs du monde.

Rappelons que cette fonction était disponible depuis 2013.