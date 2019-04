Shot on iPhone XS : deux nouvelles vidéos tournées à Cuba

Apple revient encore une fois pour montrer le potentiel de ses smartphones phares du moment : l’iPhone XS et l’iPhone XS Max. Ce n’est pas la première fois que la firme de Cupertino montre cet aspect, mais les deux nouvelles vidéos du jour sont tout simplement spectaculaires.

Le paysage choisi se trouve à Cuba et plus précisément, les tournages montrent une série de surfeurs en action sur une mer claire et transparente.

À certains égards, nous reconnaissons que la vidéo dans les coulisses de la réalisation de ce mini film est presque spectaculaire à sa manière. Il est à noter que les détails les plus extrêmes ont été recherchés, ainsi que la possibilité de tirer le meilleur parti de ces caméras résolument avancées de différents points de vue.

Ola Cubana a été entièrement tournée par Zak Noyle avec son iPhone XS et son iPhone XS Max. Le directeur du projet est Nick Woytuk et la vidéo a été commandée directement par Apple. Évidemment, des supports externes ont également été exploités, tels que le robot Freefly Movi Cinema et d’autres applications telles que FILMic Pro.