Amazon préparerait de nouveaux écouteurs sans fil avec Alexa

Depuis plusieurs années, les AirPods lancent une véritable tendance qui a mis sur le marché de nombreuses alternatives (plus ou moins réussies) d’écouteurs totalement sans fil. Même Amazon semble s’intéresser à un produit sur la même longueur d’onde qui utilisera évidemment son assistant vocal propriétaire, Alexa.

Bien que Alexa soit l’un des plus jeunes assistants vocaux du point de vue du registre, sa grande efficacité a immédiatement satisfait l’appréciation de nombreux utilisateurs, grâce aux prix très attractifs des produits de la gamme Echo.

Comme l’a révélé Bloomberg, Amazon a dans ses cartons une nouvelle paire d’écouteurs sans fil intégrant l’assistant vocal Alexa, qui viendrait ainsi enrichir la gamme de produits capables d’interagir avec Alexa. La société vise évidemment à créer un produit capable de surpasser les écouteurs Apple en termes de qualité audio et d’offrir davantage de confort aux oreilles. De toute évidence, le mot Alexa réveillera l’assistant vocal qui sera en mesure d’assumer toutes les fonctions typiques de l’assistant Amazon, telles que la recherche de musique, la commande de produits, les requêtes de recherche, et plus encore. La connectivité cellulaire ne sera pas incluse, c’est pourquoi les écouteurs devront se connecter au smartphone pour permettre à Alexa de remplir ses fonctions.

Les écouteurs seront vraisemblablement équipés d’un étui, d’un boîtier de charge et d’un chargeur, et devraient être disponibles en deux variantes, noire et grise. Pour l’heure, il n’y a pas d’informations précises sur les prix et la disponibilité, mais il est probable qu’Amazon tentera de proposer un prix agressif pour pousser les utilisateurs vers leur produit.