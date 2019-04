Apple Music arrive sur Amazon Echo en Grande-Bretagne et en Irlande

Après les États-Unis, les utilisateurs du Royaume-Uni et d’Irlande peuvent désormais utiliser Apple Music sur des appareils Amazon Echo et Fire.

Pour utiliser Apple Music sur les appareils Amazon Echo et Fire, vous devez activer le service à partir des paramètres de l’application Alexa et vous connecter avec vos identifiants pour commencer à utiliser le service. À l’heure actuelle, l’intégration est limitée aux États-Unis, à la Grande-Bretagne et à l’Irlande.

Apple Music sur les appareils Echo est un excellent moyen pour Apple d’encourager l’utilisation de son service de streaming et d’augmenter le nombre d’utilisateurs sur la plate-forme.