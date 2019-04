Apple News+ : plus de 200 000 abonnés en 48h

Malgré des absences importantes telles que le New York Times et le Washington Post, le nouveau service Apple News+ a dépassé les 200 000 abonnés au cours des 48 premières heures.

Comme le rapporte le New York Times, qui cite deux sources anonymes, Apple News+ a déjà franchi en 48 heures le cap des 200 000 abonnés. Nous devons maintenant comprendre combien d’entre eux confirmeront l’abonnement dans les prochains mois, après les 30 premiers jours gratuits.

En tout état de cause, ce chiffre n’avait jamais été atteint par Texture, pas même en période de pointe ni même en considérant le premier mois gratuit. Nous rappelons que Texture est la plate-forme d’abonnement aux magazines et aux journaux acquise par Apple il y a un an et utilisée comme base du nouveau service Apple News+.

Pour rappel, Apple News+ donne accès à plus de 200 magazines et journaux américains au tarif de 9,99 $ par mois.