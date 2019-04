L’iPhone 2019 avec chargement sans fil actif pour recharger les AirPods 2 ?

Dans un nouveau rapport, l’analyste Ming-Chi Kuo révèle ce qui devrait en réalité être l’une des principales nouveautés du prochain iPhone.

L’analyste a parlé de la charge sans fil, désormais incluse dans la gamme iPhone depuis deux ans, qui pourrait devenir active avec le prochain iPhone. Essentiellement, l’iPhone 2019 rechargera probablement activement d’autres appareils dotés de la même technologie de chargement Qi. Cette technologie sera fournie par Luxshare et Sunway, la première déjà connue dans la chaîne de production d’Apple, tandis que la seconde représenterait en réalité une nouvelle entrée ; grâce à une puce Apple dédiée, il devrait pouvoir augmenter l’efficacité de la charge, notamment en termes de temps.

Afin de mieux prendre en charge cette technologie sans impacter excessivement l’autonomie, Apple devrait intégrer une batterie 25% plus grande que l’actuelle batterie de l’iPhone XS, augmentation qui implique évidemment aussi une croissance de la même batterie d’environ 15%. par rapport à la batterie présente dans l’iPhone XR ; cette augmentation serait possible grâce à un nouvel écran OLED plus mince.

Une technologie de charge active serait certainement une fonctionnalité très appréciée, en particulier pour les propriétaires d’AirPods 2, qui pourraient ainsi être rechargés même en déplacement, sans câbles ni batterie de secours.

Nous verrons si les dires de Ming-Chi se confirmeront au fil des mois, et surtout à l’automne prochain lors de la keynote.