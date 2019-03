Drop Test : qui du Galaxy S10+ et de l’iPhone XS Max est le plus résistant ? [Vidéo]

PhoneBuff revient aujourd’hui avec une nouvelle vidéo où le Samsung Galaxy S10+ et l’iPhone XS Max vont être confrontés à des tests de résistance aux chutes sous les angles.

La chaîne YouTube n’en est pas à son premier essai, au contraire, elle s’est en partie spécialisée dans ce genre de tests assez particulier où les smartphones ne s’en sortent jamais sans une égratignure…au minimum.

Bien sûr, le principal objectif est de déterminer lequel des deux à la vitre la plus résistante : le Gorilla Glass 6 du Galaxy S10+ ou le verre de l’iPhone XS Max annoncé comme étant le plus robuste du moment. Dans la vidéo qui suit, on voit clairement que le S10+ montre des signes de casse plus importants que l’iPhone, dès la première chute. Les suivantes ne feront qu’aggraver le cas du smartphone de la firme sud-coréenne. Mais attention, il n’a pas dit son dernier mot, preuve en vidéo :

Dans la dernière partie de ce drop test, le match se termine assez rapidement pour l’iPhone XS Max, contrairement au S10+ sur lequel le tactile reste fonctionnel. Malgré tout, PhoneBuff doit avouer que l’iPhone s’en est au final mieux sorti que le S10+, sur la base de tous les tests. L’iPhone XS Max repart avec une note de 36, battant de 2 points le S10+ qui obtenu le score de 34.

Face à un tel massacre, nous ne pouvons que vous conseiller d’opter pour un verre trempé de qualité afin de mettre votre iPhone à l’abri de ce genre de résultat, qui vous en couterait des centaines d’euros en réparation.

C’est pourquoi nous en profitons pour vous inviter à visiter notre boutique iPhoShop où vous trouverez plusieurs styles de verres trempés et de films de protection de qualité Premium disponibles à partir de seulement 8,99 €. Économisez 10% supplémentaire sur votre panier grâce à notre cote IPHOSHOP10.