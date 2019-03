Google Gboard propose désormais la traduction en temps réel

Gboard est un clavier offrant diverses fonctions, telles que les mots recommandés que vous pouvez sélectionner en haut et le moteur de recherche intégré.

En cliquant sur le logo de Google, vous pouvez effectuer de véritables recherches, afficher les principaux résultats et les partager dans l’application où vous discutez. Il est également possible de rechercher de nouveaux emojis ou GIF à publier immédiatement en un clic. De plus, avec Gboard, vous pouvez rechercher et partager des magasins et des restaurants à proximité, des vidéos et des images, des prévisions météo, des actualités et des articles, des résultats sportifs et tous les résultats de recherche Google. Vous pouvez ensuite insérer de nouveaux émojis et taper rapidement en faisant glisser votre doigt d’une lettre à l’autre.

Avec cette mise à jour, les thèmes renouvelés sont les suivants : thèmes Gboard personnalisés améliorés, introduisant de nombreuses nouvelles options de personnalisation. Modifiez une large gamme de paramètres, de la couleur d’arrière-plan à l’épaisseur de la piste de défilement. De plus, une large sélection de nouveaux thèmes nuancés est disponible.

Voici toutes les nouveautés de cette version 2.0.0 :

Nous avons procédé à une refonte des thèmes Gboard et ajouté de nombreuses options de personnalisation, pour vous offrir une expérience toujours plus satisfaisante. Vous pouvez tout modifier : la couleur d’arrière-plan, l’épaisseur de la traînée de saisie gestuelle… Nous avons également ajouté de sublimes thèmes en dégradés de couleurs !

Si vous avez manqué certaines de nos fonctionnalités récentes, voici ce que nous avons ajouté à Gboard dans les dernières mises à jour :

Vos minis : des autocollants à votre image. Créez et personnalisez des minis inspirés de vos photos, puis partagez-les dans n’importe quelle application.

Vous pouvez désormais saisir du texte dans plusieurs langues sans changer la langue configurée. Il vous suffit d’ajouter les langues souhaitées via l’application Gboard. Vous pouvez ensuite commencer à saisir votre texte ou à balayer l’écran.

*Toutes les langues ne sont pas compatibles.

Amélioration de l’expérience de saisie vocale.

Compatibilité avec le khmer, le lao, le mongol et le thaï.

› Gboard est disponible gratuitement sur l’App Store.