Est-ce le schéma du futur iPhone XR ou de l’iPhone 11 ?

Les beaux jours reviennent, au même titre que les rumeurs sur les futurs iPhone. Cette fois, il s’agit d’un nouveau cliché présentant le schéma possible du prochain iPhone XR, même s’il nous fait plus penser à l’iPhone 11.

En effet, cela fait maintenant plusieurs semaines que différences sources évoquent la triple caméra comme une possibilité dans l’iPhone 11. L’image partagée sur Twitter par laobaiTD montre un carré où sont logées trois caméras, une nouveauté déjà adoptée par d’autres fabricants. L’idée d’un iPhone à triple capteurs photo n’est donc pas totalement exclue.

Grâce à l’évolution de ce module photo, Apple chercherait à améliorer concrètement la qualité des rendus photo, mais aussi l’expérience utilisateur en réalité augmentée.

En plus des trois caméras, ce module intègrerait le flash LED ainsi que le microphone. Malheureusement, les dernières fuites nous montrent un module sous la forme d’un protubérance qui n’est clairement pas des plus esthétiques. On pourra même parler d’un design peu attrayant.

Reste maintenant à savoir si ce schéma est authentique, et surtout est-ce celui de l’iPhone 11 ou de l’iPhone XR 2 ? Pour l’heure, on ne peut rien affirmer. En revanche, il est assez probable que le géant californien propose trois nouveaux iPhone à l’automne prochain.