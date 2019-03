Apple annonce l’ouverture d’un nouveau magasin à Dallas

Après avoir confirmé les deux magasins situés à Frisco et à Plano au Texas, Apple a officiellement annoncé l’ouverture de son nouvel Apple Store aux États-Unis : Apple Galleria Dallas ouvrira ses portes le 13 avril à 10 h, heure locale.

Le Galleria Dallas est situé à moins de 16 km de l’aéroport Love Field de la ville et au nord du centre-ville. Le centre commercial couvert est connu pour son grand atrium central avec une patinoire et un grand dôme en verre. Le nouveau store d’Apple sera juste à l’extérieur de la ceinture intérieure du centre commercial, dans un couloir adjacent au premier étage.

Le personnel du nouveau magasin sera composé des employés d’Apple Willow Bend et d’Apple Stonebriar, qui fermeront leurs portes le soir du 12 avril.

La décision inhabituelle de regrouper deux magasins en un seul centre commercial semble avoir été prise pour éviter des poursuites excessives en matière de brevets. En fait, les deux magasins qui seront fermés sont situés dans le district oriental du Texas, une région connue pour ses nombreux trolls qui portent plainte pour des brevets exploitant une certaine élasticité de la réglementation locale. En quittant cette zone, Apple éliminera sa présence physique du district et rendra les différends plus difficiles. La Galleria Dallas borde la limite est du district, mais se situe dans le centre-ville de Dallas.

Apple Galleria Dallas devrait suivre les directives de conception des autres magasins de la société et offrir des sessions Today at Apple et de nombreuses autres initiatives culturelles.

En 2019, Apple ouvrira également deux nouveaux Apple Store à Singapour, respectivement à l’aéroport Jewel Changi et au Marina Bay Sands, à quelques pas du quartier des affaires du pays.