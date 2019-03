Apple Arcade, qu’en pensent les développeurs ?

Apple Arcade, le service qui vous permettra de jouer à des centaines de jeux exclusifs en payant un abonnement mensuel, est certainement l’une des nouveautés les plus intéressantes présentées par Apple lors du dernier événement. Mais qu’en pensent les développeurs ?

Apple Arcade est un service de jeu par abonnement qui proposera plus de 100 nouveaux jeux, dont des créations originales de Hironobu Sakaguchi, Ken Wong, Will Wright et des dizaines d’autres auteurs célèbres. Apple sélectionnera non seulement avec soin les titres d’Apple Arcade, mais contribuera également aux coûts de développement et travaillera en étroite collaboration avec les auteurs pour les concrétiser. Tous les titres du service seront complets, sans achats intégrés.

The Verge a contacté certains des développeurs et tout le monde s’est dit très optimiste quant au succès d’Apple Arcade, mais avec un peu de prudence. Par exemple, le développeur indépendant Zach Gage a déclaré qu’il était encourageant de voir Apple de faire ce qu’il faut pour avoir des jeux de meilleure qualité sur l’App Store tout en maintenant l’accent sur le développement indépendant :

Sean Krankel, du Night School Study, a ajouté qu’il était “confiant” que les abonnements sur iOS peuvent décoller, car ils contribuent à créer un lien plus fort entre différents joueurs : « C’est formidable, car notre jeu sera joué par des personnes qui n’auraient autrement pas pu le faire ou jamais acheté des jeux d’histoire. »

Cependant, d’autres craignent que les jeux présentés dans Apple Arcade ne soient bloqués exclusivement dans le package Apple. Adriaan de Jongh, co-créateur de Hidden Folks, a exprimé cette préoccupation : « J’espère vraiment que les jeux financés par Apple Arcade pourront se déplacer ailleurs après une courte période d’exclusivité, afin que les développeurs ne risquent pas de rester coincés dans la plate-forme. »

Entre temps, VentureBeat a ajouté quelques informations supplémentaires sur Apple Arcade. Selon ce rapport, les jeux contenus dans le package ne seront pas disponibles en dehors de la plate-forme, pas même comme applications payantes individuelles sur l’App Store. Apple finance également le développement de jeux dans le but de créer des titres qui n’auraient jamais été réalisés autrement :

« Apple contribue aux coûts de développement et collabore étroitement avec les créateurs pour donner vie à des jeux qui, autrement, n’auraient jamais été conçus. Sur les appareils mobiles, les développeurs de jeux doivent s’inquiéter de la création de titres avec des achats intégrés ou de ceux qui prennent en charge les annonces. Mais Apple Arcade ne disposera pas de ces éléments et Apple ne partagera pas de données privées pour les joueurs avec les développeurs de jeux ou d’autres tiers. »

Apple Arcade sera lancé à l’automne avec plus de 100 jeux exclusifs. Il sera disponible dans plus de 150 pays, mais les coûts d’abonnement mensuel n’ont pas encore été annoncés.

Que pensez-vous d’Apple Arcade à première vue ?