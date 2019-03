La version finale de macOS 10.14.4 et tvOS 12.2 est de sortie

Après iOS 12.2, Apple a également publié la version finale de macOS 10.14.4 et tvOS 12.2 pour les Apple TV de quatrième et cinquième générations.

La mise à jour de tvOS 12.2 peut être téléchargée simplement depuis l’application Réglages sur l’Apple TV, puis en sélectionnant Système > Mise à jour logicielle. Les propriétaires d’Apple TV qui ont activé les mises à jour logicielles automatiques seront automatiquement mis à jour vers tvOS 12.2.

tvOS 12.2, associé à iOS 12.2, permet aux utilisateurs de demander à Siri de lire un contenu multimédia spécifique sur Apple TV à partir d’un appareil iOS 12.2. Par exemple, vous pouvez demander à Siri de jouer de la musique, des émissions de télévision et des films.

Aucune autre nouvelle fonctionnalité n’a été découverte et, comme Apple ne fournit pas de notes de publication pour les mises à jour de tvOS, nous ne savons toujours pas s’il existe de nouvelles fonctionnalités dans le nouveau système d’exploitation. Nous mettrons à jour l’article s’il y a d’autres nouveautés.

Apple a également changé le nom de l’Apple TV de quatrième génération, qui devient désormais Apple TV HD. Les produits portant le nom “Apple TV” sont désormais le nouveau service Apple TV+, l’Apple TV 4K (cinquième génération) et l’Apple TV HD (quatrième génération).

En parallèle, Apple propose aussi la version finale de macOS 10.14.4 laquelle apporte plusieurs améliorations et corrections :

Safari

• Prend en charge le mode sombre pour les sites web compatibles avec les jeux de couleurs personnalisés.

• Simplifie la connexion aux sites web lors du remplissage des identifiants à l’aide de la fonctionnalité de remplissage automatique des mots de passe.

• Autorise les invites de notification push uniquement après une interaction avec un site web.

• Affiche un avertissement lors du chargement d’une page web non sécurisée.

• Ne prend plus en charge la norme obsolète « Do Not Track » afin d’empêcher son utilisation potentielle en tant que variable d’empreinte ; la prévention intelligente du suivi vous protège désormais par défaut du suivi intersite.

iTunes

• Présente davantage de recommandations des éditeurs sur une même page dans l’onglet Explorer pour vous permettre de découvrir plus facilement de nouveaux morceaux, de nouvelles playlists et plus encore sur Apple Music.

AirPods

• Prend en charge les nouveaux AirPods (2e génération).

Autres

• Prend en charge l’affichage de l’indice de qualité de l’air dans Plans pour les États-Unis, le Royaume-Uni et l’Inde.

• Améliore la qualité des enregistrements audio dans Messages.

• Améliore la prise en charge des processeurs graphiques (GPU) externes dans Moniteur d’activité.

• Corrige un problème de l’App Store qui pouvait empêcher l’adoption des dernières versions de Pages, Keynote, Numbers, iMovie et GarageBand.

• Améliore la fiabilité des périphériques audio USB utilisés avec les modèles de MacBook Air, MacBook Pro et Mac mini lancés en 2018.

• Corrige la luminosité par défaut de l’écran pour le MacBook Air (automne 2018).

• Corrige un problème de compatibilité graphique qui pouvait survenir avec certains écrans externes connectés au Mac mini (2018).

• Résout des problèmes de connexion Wi-Fi qui pouvaient survenir après la mise à niveau vers macOS Mojave.

• Corrige un problème qui pouvait entraîner la disparition d’un compte Exchange de la sous-fenêtre « Comptes Internet » en cas de nouvel ajout de ce compte.

• Corrige un problème qui pouvait obliger les utilisateurs d’AOL à saisir fréquemment leur mot de passe dans Mail.