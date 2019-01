iOS 12.2 révèle que les AirPods 2 seront compatibles avec la commande « Dis Siri »

Ces derniers jours, la rumeur veut qu’Apple soit à l’aube du lancement des AirPods 2 dotés du support de Siri et de la charge sans fil. Et cela se confirme avec la première bêta d’iOS 12.2 sortie hier soir .

À ce jour, les propriétaires d’AirPods peuvent activer Siri en tapotant deux fois sur l’un des écouteurs. Mais 9to5Mac est tombé sur un écran de configuration secret dans la bêta 1 d’iOS 12.2. Il nous apprend que l’utilisateur sera en mesure d’invoquer Siri avec le simple commande vocale « Dis Siri », comme sur iPhone.

Comme vu récemment, les AirPods 2 devraient maintenant être lancée au cours du premier semestre de cette année. Il a été spéculé que le nouveau modèle d’AirPods offrira une plus grande autonomie, un système de suppression du bruit et un certain niveau de protection contre l’eau.

Annoncés lors du même événement sur les nouveaux produits en 2016 qui avait introduit les iPhone 7 et iPhone 7 Plus, les AirPods sont devenus un accessoire très populaire après leur sortie le 13 décembre de la même année.

Selon un rapport précédent de Gartner, les dispositifs portés sur les oreilles seront les dispositifs portables les plus populaires d’ici 2022. D’ici là, le cabinet d’études espère que 158,43 millions d’unités seront expédiées, contre 46,12 millions livré cette année.