Davos : Tim Cook et Lisa Jackson parlent innovation avec le prince de Dubaï

En plus de dîner avec diverses personnalités politiques et technologiques au Forum économique mondial de Davos, Tim Cook, accompagné de Lisa Jackson (vice-présidente actuelle d’Apple pour l’environnement, les politiques et initiatives sociales), a rencontré Hamdan Bin Al Maktoum, prince héritier de Dubaï.

Hamdan Bin Al Maktoum a partagé un post sur Twitter montrant sa rencontre avec Cook à Davos, en Suisse, et explique que la rencontre avec le PDG d’Apple lui a permis de montrer les “derniers progrès” réalisés par les sociétés basées aux Emirats Arabes Unis et comment Dubaï est devenue un pôle d’attraction pour les entreprises et les entrepreneurs internationaux.

« J’ai rencontré le PDG d’Apple, Tim Cook, en marge de Davos. Les EAU sont la principale plaque tournante des sociétés internationales. La réunion a permis de partager les dernières avancées des entreprises mondiales de la région. » – Hamdan Bin Al Maktoum (@ hamdanae3) 23 janvier 2019.

C’est la première fois que Tim Cook participe au Forum économique mondial, comme l’a également noté le Financial Times. Le directeur général d’Apple a également été photographié avec le directeur général de Microsoft, Satya Nadella, le président brésilien Bolsonaro et a également rencontré le Premier ministre arménien Nikol Pashinyan et le Premier ministre italien Giuseppe Conte.