Le nouvel iPod touch 2019 sera-t-il axé sur les jeux ?

L’iPod touch est de nouveau à la mode puisque plusieurs rumeurs semblent confirmer l’arrivée d’un nouveau modèle d’ici la fin de l’année. Un modèle qui pourrait être principalement axé sur le jeu.

Avec l’iPhone qui répond aux différents besoins, ludiques et fonctionnels, et l’iPad de plus en plus axé sur la productivité, Apple pourrait lancer un nouvel iPod touch 7G spécialement conçu pour les jeux. Cette confirmation provient d’un brevet Apple publié il y a quelques jours, dans lequel la marque iPod touch inclut désormais la mention «unité portable pour jouer à des jeux électroniques ; Console de jeu portable ». Bien que de nombreux jeux soient déjà disponibles sur l’iPod touch actuel via l’App Store, Apple voudra probablement aller dans cette direction pour promouvoir le nouvel appareil qui devrait sortir plus tard cette année.

Peut-être qu’avec une carte graphique de nouvelle génération et des processeurs compatibles avec le dernier iPhone, l’iPod touch 2019 pourrait devenir une véritable console portable, avec tous les avantages d’iOS.