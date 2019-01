Les photographes ‘Pro’ contre Apple et son concours photo “Shot on iPhone”

Hier, Apple a annoncé un concours pour trouver les dix meilleurs clichés réalisés avec un iPhone par des utilisateurs du monde entier. Les images sélectionnées seront utilisées dans le marketing de l’entreprise, du Web aux panneaux d’affichage. Un choix qui a fait bondir les photographes professionnels.

En particulier, un photographe professionnel, Trevor Mahlmann, a envoyé une lettre à Tim Cook, également partagée sur Reddit. Dans sa lettre, le photographe souligne qu’Apple utilisera ces photos dans le monde entier pour des campagnes marketing d’une durée d’un an et que, précisément pour cette raison, les gagnants devraient être récompensés par des sommes d’argent et pas seulement par un simple crédit photo.

Trevor suggère une commission de 10 000 USD par photo, ces images étant utilisées pour vendre davantage d’iPhone. Une somme justifiée également par le fait que ces photos, une fois sélectionnées et utilisées par Apple, ne peuvent être concédées sous licence à qui que ce soit.

En effet, lors de la présentation du concours, Apple explique que « si votre photo est choisie pour figurer sur un panneau d’affichage externe, vous acceptez également d’accorder à Apple l’utilisation commerciale exclusive de la photo pour la validité complète de la licence ».

Cependant, certains ne sont pas d’accord avec la thèse de Mahlmann. Apple s’adresse ici aux photographes amateurs qui seraient ravis de voir leur nom associé à des photos qui font le tour du monde. Si Apple avait offert des prix en espèces, des photographes professionnels y auraient certainement participé, supprimant ainsi tout espoir. En bref, si Apple avait voulu un photographe professionnel, il aurait simplement sélectionné, contacté et payé le meilleur.