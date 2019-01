L’iPhone XS Max à la 4ème place du “classement selfie” de DxOMark

DxOMark a publié un nouveau classement concernant les caméras frontales. Le nouveau test, dans lequel l’iPhone XS Max est quatrième, a été réalisé avec le même protocole que celui utilisé pour les caméras arrière.

DxOMark a d’abord testé les caméras frontales de 12 smartphones. Parallèlement au nouveau classement concernant les selfies, DxOMark a mis à jour la présentation du classement des caméras des smartphones, en affichant le score global et le score des selfies les uns à côté des autres pour chaque smartphone.

Les scores globaux sont obtenus en faisant la somme des scores des photos et des vidéos. Les deux incluent des graphiques pour l’exposition, la couleur, la mise au point, la texture, le bruit, les artefacts et plus.

Le Google Pixel 3 et le Galaxy Note 9 de Samsung se classent à la 1ère place avec un score total de 92. L’iPhone XS Max est arrivé à la 4ème place avec un score de 84. Cependant, l’iPhone X a chuté de façon spectaculaire avec un score de 71, ce qui le place à la 10ème place. DxOMark n’a pas encore partagé les résultats du test sur l’iPhone XR.

Le haut de gamme d’Apple, le XS Max, produit certaines des meilleures images et vidéos en conditions de forte luminosité, mais il demande beaucoup plus d’efforts que les autres concurrents haut de gamme lorsque la lumière s’affaiblit. Dans ce classement, le Samsung Galaxy S9 Plus obtient le score de 81 points.