Apple reste la société la plus admirée au monde

Malgré les problèmes de ces dernières semaines, Apple figure à nouveau à la première place de la liste annuelle de Fortune dédiée aux entreprises les plus admirées au monde.

Pour la 12ème année consécutive, Apple remporte donc le titre de « Société la plus admirée au monde » de Fortune. La compagnie se classe devant Amazon, Berkshire Hathaway, la société Walt Disney et Starbucks. Les rivaux Microsoft, Google et Samsung se classent respectivement aux sixième, septième et cinquantième places.

Apple a gagné dans toutes les catégories : innovation, qualité de gestion, responsabilité sociale, utilisation des actifs de l’entreprise, solidité financière, compétitivité mondiale et qualité des produits et services.

Le classement a été établi par 3 750 dirigeants, analystes, directeurs et experts de divers secteurs, qui ont sélectionné les 10 sociétés les plus admirées dans chaque catégorie.