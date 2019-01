Passer d’Android à un iPhone, Apple explique tout ça en vidéo

Si vous souhaitez passer d’un smartphone sous Android vers un iPhone, la procédure peut s’avérer compliquée pour transférer vos données, surtout si vous n’avez pas pour habitude de faire ce genre manipulation. Heureusement, Apple propose une nouvelle vidéo pour expliquer comment passer d’Android à iOS de manière très simple à l’aide de l’application Move to iOS à télécharger depuis le Play Store de Google.

Avant toute chose, vous devez vous assurer d’avoir au minimum un smartphone sous Android 4.0 et un iPhone 5 sous iOS 9 au minimum, sans quoi la procédure de transfert sera impossible. Veillez à activer le Wi-Fi sur les deux appareils, à désactiver le réseau cellulaire, et mettre en charge les deux appareils.

Ensuite, utilisez l’app Move to iOS depuis votre smartphone Android, en ayant votre iPhone à côté depuis lequel vous sélectionnez l’option de Transfert de données depuis Android. Sur votre smartphone Android, vous serez invité à cliquer sur « Suivant » dans l’app Move to iOS, afin d’obtenir un code que vous devrez ensuite saisir sur l’iPhone pour choisir les données à transférer. Vous aurez le choix entre les contacts / SMS / photos / vidéos / comptes e-mail et vos données du calendrier. Concernant les applications, seules les gratuites seront transférables, pour autant qu’elles soient gratuites sur les deux stores.

Celles que vous aurez payé sur Android ne seront pas proposées gratuitement sur iOS, vous devrez donc les acheter à nouveau, si vous le souhaitez. Dans ce dernier cas, ce sera à faire une fois le transfert des données terminé.