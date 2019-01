L’AirPower sortira bien dans le courant de cette année

Présenté en 2017, et promis par Apple en 2018, l’AirPower n’a toujours pas pointé le bout de son nez pour des questions liées à des problèmes avec les bobines de charge. Mais selon les dernières indiscrétions obtenues par Digitimes, le chargeur sans fil sera bel et bien commercialisé « plus tard en 2019 ».

Cette affirmation coïncide avec les propos tenus par ChargerLAB le 14 janvier dernier, qui parlait d’une mise en production de l’AirPower. Pour l’heure, les informations sont encore trop minces pour s’avancer sur une date de lancement précise. La bonne nouvelle dans tout ça est que nous sommes désormais quasiment certain de voir enfin l’AirPower sur les étalages des Apple Store dans les prochaines semaines ou mois.

Pour rappel, l’assemblage a été confié à Luxshare Precision, également en charge des AirPods et des câbles Lightning vers USB-C d’Apple, ainsi qu’à Pegatron afin de produire en masse l’AirPower.

Lorsque l’AirPower sera disponible, les utilisateurs seront alors en mesure de charger trois appareils simultanément : l’iPhone, les AirPods, et l’Apple Watch. Dans le cas des AirPods, ce sera possible quand Apple aura sorti le nouveau boîtier de charge compatible Qi. En termes de prix, l’AirPower pourrait coûter entre 150 et 200 € si l’on en croit les dernières spéculations. Autant vous dire que ce tarif est plus qu’élevé par rapport à d’autres supports de charge sans fil, comme ceux de Belkin. Il est très peu probable qu’Apple décide de le vendre en dessous de la barre symbolique des 100 €.